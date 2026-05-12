Le Golden Kid de la saison évolue dans un club mal barré...
En marge des trophées UNFP se déroulait la 2e édition de la cérémonie Golden Kid, qui récompense les meilleurs talents de la formation française. L’évènement avait lieu à Paris, au Pan Piper, et mettait donc en avant les talents de demain. Si le PSG était encore bien représenté, d’autres clubs ont tiré leur épingle du jeu.
Voici le palmarès.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer