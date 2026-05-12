Les élèves mexicains resteront en cours pendant la Coupe du monde

Les vacances attendront. Le ministre de l’Éducation du Mexique, Mario Delgado avait proposé que les écoles du pays organisateur de la Coupe du monde 2026 ferment le 5 juin, soit 40 jours avant la fin de l’année scolaire. Les raisons : les contraintes logistiques liées au Mondial et les fortes chaleurs attendues lors de la période estivale. Cette suggestion a provoqué la polémique au Mexique et le ministère est revenu en arrière.

Au boulot

Les parents d’élèves avaient notamment exprimé leur mécontentement, mettant en cause les conséquences économiques de cette décision. Ces familles auraient en effet dû dépenser aussi cher qu’un billet d’un match du Mondial pour faire garder leurs enfants. Face à ces pressions, Mario Delgado a finalement annoncé l’abandon de ce projet. …

MBC pour SOFOOT.com