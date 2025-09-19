 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Thauvin et le LOSC : les séquelles d’un bras de fer
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 00:04

Thauvin et le LOSC : les séquelles d’un bras de fer

Thauvin et le LOSC : les séquelles d’un bras de fer

En 2013, alors qu’il était en train de changer de dimension, Florian Thauvin vivait le premier tournant de sa carrière : son transfert à l’OM après un bras de fer avec Lille dont il n’aura jamais porté le maillot. Retour sur un rendez-vous plus que manqué, avant les retrouvailles du néo-Lensois avec le LOSC.

« Il est parti, il a tout compris. » 8 août dernier, le Racing Club de Lens annonçait l’arrivée de Florian Thauvin. Avec, à la clé bien sûr, une présentation sur le thème des Simpsons, comme pour chacune des recrues de ce dernier mercato d’été. Une vidéo où sont distillés petits messages et petites allusions avec le bon dosage de second degré. Dans la vidéo consacrée à FloTov apparaît un panneau publicitaire où on peut voir le slogan de l’opérateur Free légèrement détourné, le tout accompagné d’un chien et de la forme du logo du LOSC au fond, avec les couleurs des Dogues. Histoire de chambrer le voisin.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺 Épisode 6 : Mercato assaisonné, sauce étoilée. 🌟 𝙵𝙻𝙾𝚁𝙸𝙰𝙽 𝚃𝙷𝙰𝚄𝚅𝙸𝙽 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois pic.twitter.com/Y7KTcSBQkN…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

