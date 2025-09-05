Thaïlande: le magnat Anutin Charnvirakul élu Premier ministre par le Parlement

Le chef du parti Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul (à gauche), réagit pendant le vote des députés pour désigner un nouveau Premier ministre, qu'il a remporté, au Parlement thaïlandais à Bangkok, le 5 septembre 2025 ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

Le magnat de l'immobilier conservateur Anutin Charnvirakul a remporté vendredi le vote au Parlement thaïlandais pour devenir le prochain Premier ministre, évinçant la dynastie politique qui dominait jusque-là le pays.

M. Anutin a cumulé 311 voix, obtenant ainsi une confortable majorité parmi les 492 députés siégeant à la chambre basse de l'Assemblée nationale thaïlandaise, indiquent les résultats finaux officiels.

"Le Parlement approuve la nomination d'Anutin Charnvirakul au poste de Premier ministre", a déclaré le vice-président de la chambre, Chalad Khamchuang.

Sa nomination doit encore être approuvée par le roi pour devenir officielle.

Quelques heures plus tôt, l'ancien Premier ministre (2001-2006) et homme d'affaires thaïlandais Thaksin Shinawatra, dont le vote a évincé son parti du pouvoir, avait quitté le pays à bord d'un jet privé.

Sur X, M. Thaksin a déclaré avoir quitté la Thaïlande pour un examen médical à Singapour, mais avoir finalement bifurqué vers Dubaï en raison de la fermeture d'un aéroport.

La Thaïlande peinait à se doter d'un nouveau gouvernement depuis la destitution de sa Première ministre Paetongtarn Shinawatra, fille de M. Thaksin, en poste depuis août 2024 et démise définitivement de ses fonctions la semaine dernière pour sa gestion d'une récente crise avec le Cambodge.

- "Excitation" -

Ayant obtenu au Parlement le soutien de l'opposition, Anutin Charnvirakul, autrefois allié du clan Shinawatra, était largement pressenti comme le prochain Premier ministre.

L'ancien Premier ministre et homme d'affaires thaïlandais Thaksin Shinawatra quitte le siège du Parti Pheu Thai à Bangkok, le 29 août 2025 ( AFP / Chanakarn LAOSARAKHAM )

Même son mandat risque d'être court, il aboutira à une "Thaïlande plus conservatrice", prédit Titipol Phakdeewanich, chercheur en sciences politiques à l'université d'Ubon Ratchathani.

"Le mouvement pro-démocratique des jeunes pourrait être confronté à des risques importants", a-t-il ajouté, référence au désir de changement d'une jeunesse thaïlandaise qui a appelé à une réforme de la monarchie et de la constitution, mais qui a été largement réprimée.

"C'est normal de ressentir de l'excitation," avait déclaré Anutin Charnvirakul à un groupe de journalistes à son arrivée au Parlement avant le vote.

Le chef du parti Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, dans la salle du Parlement à Bangkok, le 5 septembre 2025 en Thaïlande ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

L'ancien ministre de 58 ans est connu pour avoir promu la dépénalisation du cannabis en 2022 tout en maintenant une ligne conservatrice. Il avait reçu mercredi le soutien clé du Parti du peuple, principal parti d'opposition, majoritaire au Parlement.

Pendant des décennies, la dynastie Shinawatra s'est partagé le pouvoir avec l'élite conservatrice en Thaïlande, mais de récents revers juridiques ont fait décliner son influence.

Le parti Pheu Thai de cette puissante famille était au pouvoir depuis les élections de 2023. Après sa destitution, Mme Paetongtarn, héritière de la dynastie Shinawatra, avait cédé sa place à un Premier ministre intérimaire.

- Jugement attendu -

"Les gouvernements changent si souvent sans véritable justification que cela ne me choque plus vraiment", a déclaré vendredi à l'AFP Apiwat Moolnangdeaw, Bangkokois de 34 ans, après la désignation d'Anutin Charnvirakul comme Premier ministre. Il se réjouit toutefois à l'idée de nouvelles élections qui "remettront tout à zéro". "Laissons les citoyens exprimer leur volonté", a-t-il ajouté.

Thaksin Shinawatra, également magnat des télécommunications, avait été évincé du pouvoir lors d'un coup d'État en 2006 et passé 15 ans à l'étranger, avant de revenir en Thaïlande en août 2023.

Il avait alors immédiatement été condamné à purger une peine de prison de huit ans pour corruption et abus de pouvoir, mais avait été transféré à l'hôpital pour des raisons de santé, puis gracié par le roi.

La Cour suprême de Thaïlande, le 11 juin 2025 à Bangkok ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

La semaine prochaine, un jugement de la Cour suprême devra décider si sa libération anticipée de prison était légale. Certains analystes estiment que cette décision, attendue le 9 septembre, pourrait entraîner une nouvelle incarcération pour le magnat.

"Je prévois de retourner en Thaïlande au plus tard le 8 (septembre) afin de me rendre personnellement au tribunal", a cependant assuré M. Thaksin sur X.

Il a précisé qu'il s'était rendu à Dubaï pour "rendre visite à des amis" là-bas, ainsi qu'à des médecins spécialisés en pneumologie et en orthopédie.