Thaïlande-La chute d'une grue fait dérailler un train, au moins 31 morts

(Actualisé avec nouveau bilan et précisions sur la société chargée du chantier)

Un train a déraillé mercredi dans le nord-est de la Thaïlande après qu'une grue de chantier s'est effondrée sur deux de ses wagons, tuant au moins 31 personnes et en blessant environ 64 autres, a déclaré le ministère de la Santé.

L'accident s'est produit dans la matinée dans la province de Nakhon Ratchasima province, à 230 kilomètres au nord-est de la capitale Bangkok.

Le ministre des Transports, Phiphat Ratchakitprakarn, a fait savoir dans un communiqué que 195 passagers se trouvaient à bord du train. Il a ajouté avoir ordonné l'ouverture d'une enquête.

La grue était utilisée pour les travaux d'un projet de voie ferrée à haute vitesse devant relier la Chine au Laos quand elle s'est effondrée et a percuté le train, qui a alors déraillé et brièvement pris feu.

Des images diffusées par le ministère montrent des wagons renversés à côté d'arbustes et des pompiers en train d'éteindre un incendie alors que de la fumée s'en échappe.

Sur d'autres images du lieu de l'accident, vérifiées par Reuters, on voit des secouristes tenter d'extraire des blessés d'un des wagons, tandis que des passagers gravement touchés sont emmenés dans des ambulances.

La société Italian-Thai Development Public Company Limited ITD.BK (ITD), chargée de la construction du tronçon où l'accident est survenu, a publié un communiqué exprimant ses regrets et indiquant qu'elle fournirait une compensation et un soutien aux familles des personnes décédées ou blessées lors de l'effondrement de la grue.

Un immeuble de 30 étages en construction à Bangkok par une coentreprise incluant ITD s'est effondré en mars 2025, faisant 89 morts, après un séisme de magnitude 8,8 survenu en Birmanie.

Le président d'ITD, Premchai Karnasuta, a été inculpé en août avec 22 autres personnes pour négligence et violation des réglementations. Le dirigeant avait nié toute faute lors de son arrestation en mai.

