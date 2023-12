TF1+ : que pourra-t-on voir sur la nouvelle plateforme de streaming gratuit ?

À défaut de la Six, TF1 va faire plus. Un an après le veto de l'Autorité de la concurrence à fusionner avec le groupe M6, le premier groupe audiovisuel français lance le 8 janvier prochain un nouveau service de streaming, baptisé TF1+. Une stratégie mise en place par son PDG Rodolphe Belmer, arrivé en octobre 2022. La plateforme, qui se veut familiale, est gratuite avec publicité (AVOD, pour « Advertising Video on Demand ») et coûte 5,99 euros par mois pour les téléspectateurs qui ne veulent pas de réclames.



Elle sera disponible sur les box Bouygues Telecom (filiale de Bouygues comme TF1) et Orange, puis SFR en mars 2024, mais pas sur Free. Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, l'application se retrouvera sur la plupart des smart TV (Google TV, TV sous Android, Samsung, LG, Philips, Hisense, Apple TV…).

Qu'y trouvera-t-on de plus par rapport à l'actuel MyTF1, qui va disparaître ? Plus de contenus et plus de temps pour les visionner. Les 15 000 heures de contenus seront disponibles au minimum 30 jours et jusqu'à 48 mois. Concrètement, il y aura un catalogue disponible en illimité de 200 films cinéma et 700 téléfilms, 200 séries en intégralité, dont les séries françaises HPI ou Sam, les séries quotidiennes et les séries étrangères comme Vampires Diaries.

Les