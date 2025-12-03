Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?

Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?

Encore victorieux in extremis mardi soir face à Fulham (5-4), Pep Guardiola montre cette saison une image nouvelle : celle d’un entraîneur qui a réellement perdu le contrôle. Pas seulement celui d’un match, mais celui d’une philosophie désormais désorganisée. Un état avec lequel il doit composer.

À 5-1, tout le monde avait déjà ressorti ses classiques. Résurrection, machine relancée, contrôle total rétabli. Mais ce mardi, Fulham et Samuel Chukwueze en ont décidé autrement. En vingt minutes, les Cottagers ont inscrit trois buts. Trois buts sur des ballons mal dégagés, des secondes balles abandonnées par des Citizens en retard, désorganisés, presque passifs. S’ensuit alors une panique presque jamais ressentie sous l’ère Guardiola, vingt dernières minutes à se faire pilonner, une équipe à l’agonie, oxygénée uniquement par l’homme le plus hors de contrôle du club, Rayan Cherki.

Pluie de buts à Londres ☔ Le résumé de notre victoire contre Fulham hier soir ⤵️ pic.twitter.com/cgZmE6VVKN…

Sacha François pour SOFOOT.com