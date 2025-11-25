 Aller au contenu principal
« Têtes Plongeantes », le documentaire sur la santé mentale avec des champions du monde 2018 bientôt diffusé
25/11/2025 à 20:16

« Têtes Plongeantes », le documentaire sur la santé mentale avec des champions du monde 2018 bientôt diffusé

« Têtes Plongeantes », le documentaire sur la santé mentale avec des champions du monde 2018 bientôt diffusé

Une cause nationale.

Les champions du monde 2018 brisent le silence dans un documentaire inédit sur la santé mentale, Têtes plongeantes, qui sera diffusé le 2 décembre à 21h25 simultanément sur TMC, Youtube, L’Équipe, TV5 Monde et Society+. Ce film inédit, coproduit par Booska-P et So Foot , avec le collectif Génération 2018, est réalisé par Lenny Grosman et écrit avec Ronan Boscher.…

CG pour SOFOOT.com

Sport
