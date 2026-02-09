 Aller au contenu principal
« Tête de bite » : le craquage de Kylian Mbappé contre les arbitres
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 11:35

Avec politesse. Kylian Mbappé a complètement craqué ce dimanche soir lors du match opposant Valence au Real Madrid (0-2).

À la fin de la première période, les deux équipes sont toujours à égalité. Très agacé par une mi-temps moyenne, le Français s’est directement attaqué au corps arbitral .…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
