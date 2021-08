Tests valables 72 heures : « On prend le risque de faire circuler davantage le virus »

Sentant poindre les réticences et les craintes que suscite le pass sanitaire, l'exécutif a décidé de lâcher du lest. Dans un entretien accordé au Parisien, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les tests négatifs seraient désormais valables 72 heures, contre 48 heures jusqu'à présent. Afin d'éviter l'engorgement des centres de dépistage, il sera par ailleurs possible d'effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, qui seront aussi valables 72 heures. « Ces aménagements nous permettront de faire face au mieux à la demande de tests et de démultiplier les lieux de dépistage avec la coopération des collectivités territoriales », assure le locataire de l'avenue de Ségur.

Ces ajustements doivent permettre de répondre à la forte demande de tests. Plus de 4,3 millions de tests ont été réalisés la semaine dernière et les autorités sanitaires s'attendent à une progression de la demande avec l'extension du pass sanitaire, validée en majeure partie par le Conseil constitutionnel. Face à l'augmentation des cas, d'autres pays, parmi lesquels Israël, ont décidé de multiplier les centres de dépistage sans raccourcir le délai de validité du test - il n'est valable que 24 heures.

Certains épidémiologistes craignent que ces « assouplissements » ne soient

