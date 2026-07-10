Testament contesté : la graphologie au cœur d’une bataille d’héritage

information fournie par Mingzi • 10/07/2026 à 08:06

Quand testament et analyse graphologique se retrouvent au coeur d'un héritage ( Crédits photo: Fotolia)

Quand l'authenticité d'un testament est mise en doute, le juge ne peut pas balayer la question trop vite. Un écrit contesté doit être vérifié avant de servir de base à une décision.

L'affaire commence après le décès d'un homme, survenu le 3 janvier 2020. Il laisse derrière lui trois enfants, ainsi que sa partenaire de PACS. Quelques mois auparavant, en janvier 2019, il avait rédigé un testament manuscrit — ce que l'on appelle un testament olographe — dans lequel il accordait à sa partenaire une part de son patrimoine, ainsi qu'un droit d'usage et d'habitation sur un bien immobilier pendant trois ans.

Mais un second testament, daté du 23 décembre 2019, vient bouleverser la situation. Dans ce document, le défunt aurait révoqué le précédent testament et privé sa partenaire de certains droits, notamment du droit temporaire au logement prévu par le code civil. La partenaire conteste alors ce nouveau testament et saisit la justice pour en demander l'annulation.

Qu'est-ce qu'un testament olographe ?

Un testament olographe est un testament écrit entièrement à la main, daté et signé par la personne qui le rédige. Il ne nécessite pas l'intervention d'un notaire pour exister, mais il doit respecter des conditions strictes. Son authenticité repose donc largement sur l'écriture et la signature du testateur.

C'est précisément ce point qui est au cœur du dossier : la partenaire du défunt affirme ne pas reconnaître l'écriture du second testament. Elle demande donc une expertise graphologique, c'est-à-dire une analyse destinée à vérifier si le document a bien été écrit par le défunt.

La cour d'appel refuse l'expertise

La cour d'appel rejette cette demande. Selon elle, la contestation est formulée tardivement et n'est pas suffisamment argumentée. En d'autres termes, les juges estiment que la partenaire n'apporte pas assez d'éléments pour justifier une expertise.

Cette décision a des conséquences importantes : en refusant de vérifier l'écriture du testament, la cour d'appel s'appuie malgré tout sur ce document pour rejeter la demande d'annulation.

La Cour de cassation intervient

La Cour de cassation n'est pas d'accord. Elle rappelle que, lorsqu'une personne conteste l'écriture ou la signature d'un acte privé, le juge doit vérifier cet écrit, sauf s'il peut rendre sa décision sans en tenir compte ou s'il dispose déjà d'éléments suffisamment convaincants.

Or, dans cette affaire, le second testament était déterminant. C'est sur lui que reposait le refus d'annuler le document contesté. La cour d'appel devait donc procéder à une vérification, éventuellement en ordonnant une expertise graphologique.

La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel. L'affaire devra être rejugée par une autre formation de cette même cour.

Cette décision rappelle un principe protecteur : en matière de succession, un testament manuscrit peut avoir des effets considérables sur la vie des proches. Lorsqu'un doute sérieux est exprimé sur son écriture, la justice doit prendre le temps de vérifier. Ce n'est pas seulement une question de procédure : c'est une garantie de confiance pour toutes les personnes concernées.

Derrière les termes juridiques, le message est clair : un testament contesté ne peut pas être traité comme une simple formalité. Avant de modifier l'équilibre d'une succession, il faut s'assurer que la volonté exprimée est bien celle du défunt.

Source : Cour de cassation - 25 mars 2026 – Pourvoi n° 24-16.662