Terem Moffi fait gagner Porto

Cette fois, Porto n’a pas gâché son avance à 2-0. Frustré par le Benfica Lisbonne lors de la 25 e journée de championnat, le leader portugais s’est rattrapé en huitièmes de finale aller d’Europa League avec une victoire sur le terrain de Stuttgart. Grâce à qui ? Grâce à la recrue Terem Moffi, qui a ouvert le score dès la 21 e minute suite à un bel enchaînement collectif, et à Rodrigo Mora.

Quelques surprises en C3

En revanche, il n’y pas eu de vainqueur dans l’opposition 100 % italienne opposant Bologne à la Roma. De son côté, et de manière assez étonnante, le Betis Séville s’est fait piéger dans l’antre du Panathinaïkos sur un penalty sifflé en fin de match alors que les Espagnols ont évolué en supériorité numérique pendant quasiment une demi-heure. Petite surprise, tout de même !…

FC pour SOFOOT.com