Strasbourg fait la différence en 72 secondes contre Rijeka

Rijeka 1-2 Strasbourg

Buts : Majstorovic (76 e ) pour Rijeka // Panichelli (2 e ) et Godo (71 e ) pour Strasbourg

Un peu plus d’une minute. C’est le temps qu’il a fallu à Strasbourg pour prendre l’ascendant sur Rijeka, en huitièmes de finale aller de Ligue Conférence. Juste après le coup d’envoi, Joaquin Panichelli a en effet ouvert le score en 72 secondes chrono sur un service de Sebastian Nanasi (avec, en prime, un coup du sombrero signé Valentin Barco). L’attaquant argentin a ensuite touché la barre transversale avant même le quart d’heure de jeu, alors que des buts ont été refusés à Martial Godo et Nanasi.…

FC pour SOFOOT.com