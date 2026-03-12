Lille perd des plumes contre Aston Villa
Dans un match rarement emballant à Pierre-Mauroy, le LOSC a perdu la première manche de son huitième de finale contre Aston Villa (0-1). Plombés par Ollie Watkins, les Lillois ont encore été à la peine offensivement.
Lille 0-1 Aston Villa
But : Watkins (61 e ) pour les Villans
Plus d’informations à venir… …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
