Lille perd des plumes contre Aston Villa
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 20:41

Dans un match rarement emballant à Pierre-Mauroy, le LOSC a perdu la première manche de son huitième de finale contre Aston Villa (0-1). Plombés par Ollie Watkins, les Lillois ont encore été à la peine offensivement.

Lille 0-1 Aston Villa

But : Watkins (61 e ) pour les Villans

Plus d’informations à venir…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Sport
