 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lyon arrache le nul au bout de l'effort
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 23:00

Lyon arrache le nul au bout de l'effort

Lyon arrache le nul au bout de l'effort

Longtemps mené et à onze contre dix, l'Olympique lyonnais a su réagir pour obtenir le match nul lors de son huitième de finale aller d'Europa League sur la pelouse du Celta Vigo. Grâce à une égalisation tardive d'Endrick, les Rhodaniens sont donc toujours en course pour les quarts.

Celta Vigo 1-1 Lyon

Buts : Rueda (25 e ) pour le Celta Vigo // Endrick (87 e ) pour Lyon

Fatigué, épuisé, sur les rotules ? Oui, peut-être. Et alors ? En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo à l’occasion de son huitième de finale aller d’Europa League, Lyon a pu tirer la langue. Il n’empêche, les joueurs français n’ont pas moins couru que leurs homologues espagnols et ont même dominé la rencontre… jusqu’à égaliser via Endrick à onze contre dix, après s’être fait avoir par manque d’efficacité dans les deux surfaces de réparation en concédant un but en première mi-temps. Les Rhodaniens repartent ainsi de Galice avec un nul précieux, et voir les quarts de la compétition ne ressemble absolument pas à une mission impossible.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La tristounette soirée d'Europa League
    La tristounette soirée d'Europa League
    information fournie par So Foot 12.03.2026 23:16 

    Non, ce n’est pas parce que les clubs français n’ont pas gagné… Si l’Olympique lyonnais a concédé le nul sur le terrain du Celta Vigo et si Lille s’est incliné contre Aston Villa, il existe d’autres arguments pour qualifier ce jeudi soir d’Europa League de triste ... Lire la suite

  • Nayef Aguerd raconte ses souffrances « permanentes »
    Nayef Aguerd raconte ses souffrances « permanentes »
    information fournie par So Foot 12.03.2026 21:58 

    Le corps a ses douleurs que la raison ignore… pendant un temps, seulement. Nayef Aguerd, par exemple, a dû se résoudre à prendre conscience que ses souffrances physiques ne pouvaient pas durer et qu’il fallait faire quelque chose. Voilà pourquoi le défenseur de ... Lire la suite

  • Strasbourg fait la différence en 72 secondes contre Rijeka
    Strasbourg fait la différence en 72 secondes contre Rijeka
    information fournie par So Foot 12.03.2026 20:57 

    Rijeka 1-2 Strasbourg Buts : Majstorovic (76 e ) pour Rijeka // Panichelli (2 e ) et Godo (71 e ) pour Strasbourg Un peu plus d’une minute. C’est le temps qu’il a fallu à Strasbourg pour prendre l’ascendant sur Rijeka, en huitièmes de finale aller de Ligue Conférence. ... Lire la suite

  • Terem Moffi fait gagner Porto
    Terem Moffi fait gagner Porto
    information fournie par So Foot 12.03.2026 20:57 

    Cette fois, Porto n’a pas gâché son avance à 2-0. Frustré par le Benfica Lisbonne lors de la 25 e journée de championnat, le leader portugais s’est rattrapé en huitièmes de finale aller d’Europa League avec une victoire sur le terrain de Stuttgart. Grâce à qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank