Lyon arrache le nul au bout de l'effort

Longtemps mené et à onze contre dix, l'Olympique lyonnais a su réagir pour obtenir le match nul lors de son huitième de finale aller d'Europa League sur la pelouse du Celta Vigo. Grâce à une égalisation tardive d'Endrick, les Rhodaniens sont donc toujours en course pour les quarts.

Celta Vigo 1-1 Lyon

Buts : Rueda (25 e ) pour le Celta Vigo // Endrick (87 e ) pour Lyon

Fatigué, épuisé, sur les rotules ? Oui, peut-être. Et alors ? En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo à l’occasion de son huitième de finale aller d’Europa League, Lyon a pu tirer la langue. Il n’empêche, les joueurs français n’ont pas moins couru que leurs homologues espagnols et ont même dominé la rencontre… jusqu’à égaliser via Endrick à onze contre dix, après s’être fait avoir par manque d’efficacité dans les deux surfaces de réparation en concédant un but en première mi-temps. Les Rhodaniens repartent ainsi de Galice avec un nul précieux, et voir les quarts de la compétition ne ressemble absolument pas à une mission impossible.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com