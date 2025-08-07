Ter Stegen destitué de son capitanat ?

Une fin inéluctable.

Alors que le torchon brûle plus que jamais entre le Barça et Marc-André ter Stegen, sur fond d’inscription de joueurs, de durée de convalescence et de hiérarchie, voilà que le club catalan devrait prendre une nouvelle décision d’ampleur dans ce qui ressemble à la telenovela de l’été en Liga. En effet, la presse catalane annonce avec insistance que le gardien, au club depuis 2014, devrait se voir retirer le capitanat de l’équipe , lui qui avait obtenu cet honneur l’été dernier. La direction, furieuse contre l’international aurait décidé d’avancer l’élection du capitaine pour le lui retirer et continuer de souffler sur des braises déjà ardentes.…

JF pour SOFOOT.com