TER : la généralisation de la réservation obligatoire dans tous les trains n'est pas à l'ordre du jour, assure Régions de France

( AFP / PATRICK HERTZOG )

La généralisation de la réservation obligatoire ne fait pas partie des "travaux en cours" sur les trains régionaux (TER), a assuré mercredi 21 août dans un communiqué l'association Régions de France.

La possibilité que soit rendue obligatoire la réservation des billets à bord des transports express régionaux dans toute la France a été dénoncée par un collectif d'associations européennes des usagers du train plus tôt dans l'été.

Cette hypothèse "ne reflète aucunement les travaux en cours sur les transports express régionaux" , a insisté l'association porte-parole des quinze régions françaises, qui organisent et financent ces trains, dénonçant un "débat, non vérifié" et "sans fondement".

"Avionisation des TER"

Si "dans deux Régions (Normandie et Grand Est), des expérimentations ciblées de mise en réservation ont été conduites sur un nombre limité de trains et de lignes", l'association a souligné que celles-ci "ne concernent que 1% de l'offre des transports express régionaux " en France.

Le collectif d'associations européennes d'usagers des trains, le réseau #enTrain, craignait notamment une "avionisation des TER" , un processus risquant de "(dissuader) de prendre le train" et auquel il s'est dit "farouchement opposés".

Jusqu'à présent, un billet TER est généralement sans réservation et permet de monter à bord de n'importe quel train dans la journée.

Depuis juillet, la réservation obligatoire des TER est expérimentée sur deux lignes de la région Grand-Est, les lignes Paris-Troyes-Mulhouse et Paris-Châlons-Strasbourg. En Normandie, la mesure est déjà en place depuis juillet 2022 sur plusieurs lignes vers Paris après une première phase d'expérimentation.