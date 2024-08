SNCF : un collectif européen d'usagers dénonce la réservation obligatoire dans les TER

La réservation obligatoire est une "avionisation des TER", une contrainte inutile" qui "dissuade de prendre le train", selon des associations d'usagers.

C'est un "obstacle" pour marginalise les personnes âgées ou qui n'ont pas un accès facile à internet. La réservation obligatoire dans les trains régionaux en France, une mesure déjà en place en Normandie et expérimentée dans la région Grand Est, provoque la colère d'un collectif d'associations européennes d'usagers des trains.

"Nous y sommes farouchement opposés et venons de lancer une pétition qui en 10 jours a recueilli près de 9.000 signatures" , a déclaré dans un communiqué mardi 13 août le réseau européen #enTrain. Pour le collectif, la réservation obligatoire est une "avionisation des TER", une contrainte inutile" qui "dissuade de prendre le train" pour un mode de transport "plus polluant tel que la voiture ou le scooter."

Elle sera "un nouvel obstacle pour marginaliser les personnes âgées, ceux qui n'ont pas de smartphone ni facilement accès à Internet", a ajouté le réseau européen #enTrain.

Les TER sont financés par les régions en France, qui en gèrent les tarifs et conditions. Seuls les trains à grande vitesse et certains Intercités grandes lignes imposent la réservation obligatoire en France (par la SNCF), ainsi que dans quelques pays latins, selon le collectif.

"Surfréquentation" dans les TER

Depuis juillet, la réservation obligatoire des TER est expérimentée sur deux lignes de la région Grand-Est, les lignes Paris-Troyes-Mulhouse et Paris-Châlons-Strasbourg. "On a une surfréquentation des TER... En prenant cette réservation qui est gratuite et qu'on peut prendre 42 jours à l'avance, on se garantit une place assise dans le train", avait justifié en mai sur TF1 Franck Leroy, président de la région Grand Est.

Mais la mesure a suscité la colère des usagers. "Beaucoup prennent ces lignes pour aller travailler à Paris . Certains ne savent pas quand termine leur journée. Cette mesure n'a aucun sens", déclarait début mai au Parisien Pierre Debano, porte-parole de l'Association des usagers de la ligne TER Vallée de la Marne.

En Normandie où la mesure est déjà en place depuis juillet 2022 après une première phase d'expérimentation, "ça se passe bien,il n'y pas de retour négatif", a assuré mercredi à l' AFP le service communication de la région Normandie de la SNCF.

Jusqu'à présent, un billet TER est généralement sans réservation et permet de monter à bord de n'importe quel train dans la journée.