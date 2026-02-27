 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La CAN féminine finalement bien reportée ?
information fournie par So Foot 27/02/2026 à 22:23

La CAN féminine finalement bien reportée ?

La CAN féminine finalement bien reportée ?

Le Maroc en a sa dose avec la CAN. Selon L’Équipe , la Coupe d’Afrique des nations féminine va être reportée seulement quelques jours avant son coup d’envoi prévu le 17 mars au Maroc. C’est la Fédération marocaine qui en aurait fait la demande auprès de la Confédération africaine de football (CAF), qui aurait donc pris la décision ce vendredi.

Pas d’informations supplémentaires à ce stade

Au début du mois de février, l’adjointe au ministère des Sports sud-africain avait annoncé que la compétition continentale se tiendrait en Afrique du Sud alors même que la CAF n’a jamais annoncé quelconque changement de pays hôte.…

LL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tenu en échec à Strasbourg, Lens reste dauphin de Paris
    Tenu en échec à Strasbourg, Lens reste dauphin de Paris
    information fournie par So Foot 27.02.2026 22:45 

    Après un week-end précédent aux opposés, Strasbourg et Lens se quittent en bons amis ce vendredi soir sur la pelouse alsacienne (1-1). Malgré un bijou de Sangaré, les Lensois manquent l'occasion de reprendre le trône de Ligue 1 et laissent une belle occasion au ... Lire la suite

  • Dunkerque perd gros malgré un bijou, belle opération pour Clermont
    Dunkerque perd gros malgré un bijou, belle opération pour Clermont
    information fournie par So Foot 27.02.2026 22:29 

    Le suspense est insoutenable. Mais qui va monter en Ligue 1 ?! Avant la suite de la journée ce week-end, l’écart s’est encore resserré en tête du classement ce vendredi soir malgré certaines opportunités manquées par Reims (3 e ) et surtout par Dunkerque (7 e ). ... Lire la suite

  • Les ultras monégasques font la paix avec leur équipe
    Les ultras monégasques font la paix avec leur équipe
    information fournie par So Foot 27.02.2026 22:23 

    On ne va plus s’entendre au stade Louis-II ! Après plusieurs semaines de conflit avec leur équipe et de grève en tribunes, les ultras monégasques ont annoncé ce vendredi soir qu’ils allaient reprendre les encouragements à compter de ce samedi pour la réception ... Lire la suite

  • L'OM au soutien du football féminin amateur
    L'OM au soutien du football féminin amateur
    information fournie par So Foot 27.02.2026 20:43 

    Un programme très louable. Pour la huitième année consécutive, l’Olympique de Marseille va soutenir activement le football féminin amateur grâce à son programme « Buts pour elles » en collaboration avec son partenaire FDJ United et le Fondaction du Football, comme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank