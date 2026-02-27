La CAN féminine finalement bien reportée ?

Le Maroc en a sa dose avec la CAN. Selon L’Équipe , la Coupe d’Afrique des nations féminine va être reportée seulement quelques jours avant son coup d’envoi prévu le 17 mars au Maroc. C’est la Fédération marocaine qui en aurait fait la demande auprès de la Confédération africaine de football (CAF), qui aurait donc pris la décision ce vendredi.

Pas d’informations supplémentaires à ce stade

Au début du mois de février, l’adjointe au ministère des Sports sud-africain avait annoncé que la compétition continentale se tiendrait en Afrique du Sud alors même que la CAF n’a jamais annoncé quelconque changement de pays hôte.…

LL pour SOFOOT.com