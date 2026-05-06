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Les supporters du Bayern répondent aux fans du PSG
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 20:58

Les supporters du Bayern répondent aux fans du PSG

Les supporters du Bayern répondent aux fans du PSG

Les conquêtes napoléoniennes sont de retour dans le programme. Juste avant le coup d’envoi du match aller entre le PSG et le Bayern Munich, les supporters parisiens avaient déployé un gigantesque tifo représentant l’armée de Napoléon en campagne avec inscrit : « À la conquête de l’Europe ». Huit jours plus tard à l’Allianz Arena pour la demi-finale retour, les ultras du Bayern Munich ont montré qu’ils savaient manier la langue de Molière et son Histoire.

Les Parisiens à Sainte-Hélène ?

À quelques minutes du coup d’envoi, les Allemands ont répliqué par une banderole écrite en français : « On part à Budapest et on vous envoie à Sainte-Hélène ». Une réponse ironique en référence à l’exil de ce fameux Napoléon I er en 1815 dans l’île britannique où l’empereur déchu avait passé les six dernières années de sa vie.…

MBC pour SOFOOT.com

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