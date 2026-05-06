Une sélection menace ses joueurs d'exclusion à la Coupe du monde

Le tri sélectif. Pays hôte de la Coupe du monde 2026, le Mexique fait déjà parler de lui. Avant de dévoiler sa liste définitive pour le Mondial, le sélectionneur de la Tri Javier Aguirre a déjà convoqué 12 joueurs qui disputeront à la compétition . Le Mexicain a également convoqué huit joueurs, pas encore sûrs d’être de l’aventure, mais qui participeront aux matchs amicaux contre le Ghana, l’Australie et la Serbie en mai. Ce mercredi, l a fédération a balancé un communiqué limpide à l’encontre de ces 20 joueurs.

« Tout joueur qui ne se présentera pas aujourd’hui pour la préparation sera exclu de la Coupe du monde »

« La préparation de l’équipe nationale du Mexique pour les trois matchs de préparation ainsi que pour la Coupe du monde, commencera ce mercredi 6 mai à 20h avec les 20 joueurs convoqués par l’entraîneur Javier Aguirre. Par instruction du staff technique, tout joueur qui ne se présentera pas aujourd’hui pour la préparation sera exclu de la Coupe du monde. » Traduction : interdiction d’arriver en retard sinon, c’est dehors ! …

MBC pour SOFOOT.com