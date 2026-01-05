Tensions en Mer Baltique : un nouveau câble sous-marin endommagé entre Lituanie et Lettonie

Ce nouvel épisode fait suite à plusieurs coupures constatées au cours du mois de décembre entre Estonie, Suède, et Finlande.

Le Première ministre lettonne, Evika Silina, le 29 août 2025, à Riga ( AFP / GINTS IVUSKANS )

Les autorités lituaniennes ont confirmé lundi 5 janvier à Vilnius qu'un câble optique sous-marin reliant ce pays à la Lettonie voisine a été endommagé, sans provoquer de perturbations immédiates.

"Nous sommes en train d'évaluer quelles pourraient être les conséquences possibles de cet incident", a déclaré lundi aux journalistes Vilmantas Vitkauskas, directeur du Centre lituanien de gestion de crises, indiquant que le problème a été détecté pour la première fois le 2 janvier par cet organisme chargé de coordonner des réponses d'urgence.

Laisser trainer l'ancre pour endommager les câbles

L'annonce fait suite aux précisions apportées par les autorités finlandaises au sujet de la saisie d'un navire en provenance de Russie, soupçonné d'avoir endommagé un câble de télécommunications entre Helsinki et Tallinn. Les gardes-côtes finlandais ont ainsi saisi le 31 décembre le Fitburg, un cargo battant pavillon de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, parti de Saint-Pétersbourg, en Russie, pour Haïfa, en Israël. Le bateau est soupçonné d'avoir traîné son ancre sur des dizaines de kilomètres jusqu'à toucher et causer des dégâts à un câble sous-marin, qui appartient au groupe finlandais de télécoms Elisa et se situait dans la zone économique exclusive estonienne. "Sur la base des examens effectués jusqu'à présent, il y a lieu de soupçonner que l'ancre et la chaîne d'ancrage du navire Fitburg ont traîné sur le fond marin sur au moins plusieurs dizaines de kilomètres avant d'atteindre le point où le câble de télécommunications appartenant à Elisa a été endommagé", ajoute la police.

Côté letton, une enquête a été lancée par Riga pour déterminer les causes de cet incident. La police lettone a interpellé un bateau soupçonné d'avoir endommagé le câble mais a indiqué lundi qu'aucun lien n'avait été établi entre ce bateau, non identifié officiellement, et l'incident. Selon la Première ministre lettone Evika Silina, en dépit des dégâts constatés, "l'incident n'a pas affecté les utilisateurs lettons de services de communication".

Le proprétaire du câble, le groupe suédois Arelion, a aussi confirmé lundi l'endommagement de ses infrastructures. "Notre câble entre la Lituanie et la Lettonie a été sectionné le 2 janvier, après des coupures de câbles entre la Suède et l'Estonie le 30 décembre, et entre l'Estonie et la Finlande le 3 décembre", a indiqué le groupe.

Il s'agit du dernier d'une série d'incidents survenus en mer Baltique enregistrés ces dernières années, où des infrastructures énergétiques et de communication sous-marines ont été endommagées, des experts et responsables politiques les considérant comme un élément de la "guerre hybride" menée par la Russie contre les pays occidentaux. Selon Vilmantas Vitkauskas, il était encore trop tôt pour dire si la Russie était impliquée dans ce dernier incident.