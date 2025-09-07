Tennis/US Open-Alcaraz remporte la finale masculine aux dépens de Sinner

par Shrivathsa Sridhar
L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté dimanche la finale de l'US Open aux dépens du tenant du titre, l'Italien Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1, 6-4), remportant le tournoi new-yorkais pour la deuxième fois de sa carrière et détrônant son adversaire en tête du classement mondial du tennis masculin.
(Reportage de Shrivathsa Sridhar; version française Jean Terzian)
