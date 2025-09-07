 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tennis/US Open-Alcaraz remporte la finale masculine aux dépens de Sinner
information fournie par Reuters 07/09/2025 à 23:56

par Shrivathsa Sridhar

L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté dimanche la finale de l'US Open aux dépens du tenant du titre, l'Italien Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1, 6-4), remportant le tournoi new-yorkais pour la deuxième fois de sa carrière et détrônant son adversaire en tête du classement mondial du tennis masculin.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar; version française Jean Terzian)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

