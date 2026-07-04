Tennis-Swiatek, tenante du titre, éliminée au 3e tour de Wimbledon

La tenante du titre Iga Swiatek a été éliminée samedi dès le troisième tour de Wimbledon par la Philippine Alexandra Eala (7-6 (9), 6-2).

Son triomphe de l'année dernière, son premier sur le Grand Chelem londonien, avait mis fin à des années de doutes quant à la capacité de la Polonaise de 25 ans d'exceller sur gazon.

Mais la tête de série n°3 a échoué dans un combat acharné face à Alexandra Eala, tête de série n°29.

Iga Swiatek avait déjà été éliminée fin mai en huitièmes de finale de Roland-Garros, un tournoi qu'elle a remporté quatre fois au cours de sa carrière.

Le tableau féminin continue de s'ouvrir après les éliminations de la lauréate du dernier Roland-Garros, Mirra Andreeva, au deuxième tour et de la Kazakhe Elena Rybakina, titrée en 2022, également au troisième tour, samedi.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar à Londres; version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)