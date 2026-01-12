Tennis-Swiatek face au seul Grand Chelem qui manque à son palmarès

par Lidia Kelly

Bien que l'Open d'Australie soit le seul Grand Chelem qui manque au palmarès d'Iga Swiatek, la numéro deux mondiale refuse d'en faire une obsession et de se fixer des objectifs pour 2026, espérant seulement améliorer son jeu.

La Polonaise de 24 ans a remporté quatre Roland-Garros, un Wimbledon et un US Open mais n'a jamais atteint la finale du premier Majeur de l'année en sept participations, s'inclinant à deux reprises en demi-finales (2022 et 2025).

"Pour l'instant, je ne me fixe pas d'objectifs de résultats", a-t-elle déclaré le mois dernier au site d'informations sportives polonais Sportowy24. "Je me concentre sur mon développement technique et sur mon tennis lui-même."

Iga Swiatek est réputée pour son intensité sur le circuit, mais l'ancienne numéro un mondiale a été contrainte de revoir son approche après avoir échoué pour la deuxième année consécutive à se qualifier dans le dernier carré des finales WTA, en novembre.

De manière générale, elle n'est plus la patronne du circuit WTA. Elle a remporté trois tournois l'an passé (Séoul, Cincinnati et Wimbledon), soit sa saison la moins prolifique depuis 2021.

Elle a évoqué en septembre dernier sa fatigue physique et mentale en raison d'un calendrier épuisant et d'une saison jugée trop longue.

Sa défaite, dimanche à Sydney, contre la Suissesse Belinda Becic en finale de la United Cup a été compensée par la victoire finale de la Pologne dans cette compétition par équipes.

"Je suis toujours là, il ne s'est rien passé de fou", a-t-elle dit.

"Tout va bien, j'ai juste beaucoup de courbatures. Je pense que le premier tournoi de l'année affecte tout le monde un peu différemment qu'au cours de la saison."

Spécialiste de la terre battue, à l'image de ses quatre victoires à Roland-Garros en 2020, 2022, 2023 et 2024, Iga Swiatek a montré par le passé qu'elle était capable de s'adapter à d'autres surfaces.

Son écrasante victoire sur Amanda Anisimova en finale de Wimbledon en juillet dernier (6-0, 6-0) en est la preuve alors qu'elle n'avait auparavant jamais dépassé les quarts de finale du Grand Chelem londonien.

L'Open d'Australie, du 18 janvier au 1er février, constitue son nouveau défi.

(Reportage de Lidia Kelly à Melbourne, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)