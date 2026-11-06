Tennis-Sinner change d'entraîneur

(Actualisé avec officialisation Norman)

Le numéro deux mondial de tennis Jannik Sinner a annoncé vendredi un changement d'entraîneur, Magnus Norman succédant à Darren Cahill après cinq ans de collaboration.

"Une grande partie de ce que je suis, en tant que joueur et en tant que personne, je te la dois", déclare l'Italien à son désormais ex-entraîneur dans une vidéo publiée sur Instagram.

"Durant ces cinq saisons, je n’oublierai pas un seul jour. Merci, mon ami, pour tout. Cela a été un privilège."

Le quintuple vainqueur en Grand Chelem a donc officialisé l'arrivée au sein de son staff de l'ancien numéro deux mondial Magnus Norman. Le Suédois de 50 ans avait auparavant entraîné son compatriote Robin Söderling et le Suisse Stan Wawrinka.

Il vient épauler Simone Vagnozzi, qui, tout comme Cahill, a commencé à travailler avec l’Italien en 2022.

Jannik Sinner n'a plus joué sur le circuit depuis son deuxième titre à Wimbledon obtenu en juillet dernier, et a annoncé le mois dernier mettre fin à sa saison en raison d'une blessure à un genou.

Il devrait tout de même faire son retour en décembre lors d'un tournoi d'exhibition en Arabie saoudite.

Sous la houlette de Darren Cahill, le Transalpin est passé de jeune espoir à numéro un mondial, même si son ascension a été interrompue par une suspension de trois mois en 2025 pour deux contrôles positifs au clostébol.

Il a cédé la semaine dernière sa place de numéro un mondial à l'Allemand Alexander Zverev.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)