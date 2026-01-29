Tennis-Sabalenka écarte Svitolina et file en finale de l'Open d'Australie

Open d'Australie

par Ian Ransom

La Biélorusse Aryna Sabalenka a facilement battu l'Ukrainienne Elina Svitolina (6-2, 6-3) jeudi pour ‍rejoindre la finale de l'Open d'Australie pour la quatrième fois, lors d'une confrontation dominée par l'enjeu diplomatique.

En finale, la première joueuse mondiale ‌tentera samedi de décrocher un troisième titre en quatre ans à Melbourne et une cinquième couronne en Grand Chelem contre la ​gagnante de l'autre demi-finale entre Jessica Pegula et Elena Rybakina.

"Je ⁠ne peux juste pas y croire. C'est une réussite incroyable mais le travail n'est pas terminé", a déclaré Aryna ⁠Sabalenka à la ‍fin de la rencontre.

"Je suis super contente de cette ⁠victoire. C'est une adversaire si dure et elle a joué un tennis incroyable toute la semaine."

Depuis l'invasion russe en Ukraine, dans laquelle ​la Biélorussie a joué un rôle majeur, les joueurs russes et biélorusses participent aux tournois sous bannière neutre.

L'Ukrainienne Elina Svitolina, 12e joueuse mondiale, ⁠a déclaré vouloir apporter de la "lumière" sur son pays ​lors du Grand Chelem australien et n'hésite pas à ​s'exprimer sur le ​conflit qui ravage son pays.

La Biélorusse de 27 ans a mis fin ​aux espoirs de la joueuse ⁠ukrainienne dans une véritable démonstration de force.

Aryna Sabalenka devient la troisième femme dans l'ère moderne du tennis à atteindre la finale de l'Open d'Australie pour la quatrième fois consécutive après Evonne Goolagong Cawley (1971-76) et Martina ‌Hingis (1997-2002), qui ont toutes les deux disputé six finales d'affilée à Melbourne.

"Déçue de ne pas y arriver ce soir", a déclaré Elina Svitolina, 31 ans, devant des journalistes. "Bien sûr, c'est très difficile quand vous jouez une numéro 1 en pleine forme."

(Avec Shrivathsa Sridhar à Melbourne; ‌version française Zhifan Liu)