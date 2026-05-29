Tennis/Roland-Garros-Swiatek rejoint Kostyuk en huitièmes, Svitolina aussi qualifiée

Open de France

par Vincent Daheron

‌Iga Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, s'est qualifiée vendredi ​pour les huitièmes de finale du Grand Chelem parisien, où elle affrontera Marta Kostyuk, l'une des nombreuses prétendantes ​à la coupe Suzanne-Lenglen.

Malgré un petit retard à l'allumage en début de ​match, lorsqu'elle a concédé le ⁠break sur son premier jeu de service, la ‌Polonaise de 24 ans n'a pas tremblé face à sa compatriote Magda Linette (6-4, 6-4 en ​1h25).

La tête ‌de série n°3 continue son parcours immaculé, n'ayant ⁠pas encore lâché le moindre set lors de ses trois premières rencontres.

La route va s'élever dès le prochain ⁠tour puisqu'Iga ‌Swiatek défiera en huitièmes de finale l'Ukrainienne ⁠Marta Kostyuk, récente lauréate du WTA 1000 de Madrid.

La ‌15e joueuse mondiale a signé sa 14e ⁠victoire consécutive sur terre battue en écartant ⁠la Suissesse Viktorija ‌Golubic (6-4, 6-3).

Sa compatriote Elina Svitolina jouera également les huitièmes ​de finale après sa ‌victoire en deux sets et 1h31 sur l'Allemande Tamara Korpatsch (6-2, 6-3). Rarement ​inquiétée, hormis quand elle a été breakée d'entrée de seconde manche, la septième joueuse mondiale a ⁠rejoint les huitièmes de finale pour la quatrième année consécutive.

La récente lauréate du WTA 1000 de Rome y défiera l'Américaine Peyton Stearns ou la Suissesse Belinda Bencic, tête de série n°11.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par ​Benoit Van Overstraeten)