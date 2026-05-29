Trois tonnes de stupéfiants saisies en France, lien avec le Maroc

Les douanes françaises saisissent du cannabis à Lesquin, près de Lille, le 12 novembre 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Près de 2,7 tonnes de stupéfiants, essentiellement de la résine de cannabis, ont été saisies au port de Sète, dans le sud de la France, et plus d'une tonne de cannabis dans un conteneur arrivé du Havre, a annoncé vendredi le parquet, en lien avec le Maroc dans la première affaire.

Concernant ce premier dossier, le parquet de Lille a confié à la gendarmerie une enquête préliminaire concernant un réseau de trafic international de stupéfiants en bande organisée. L'enquête portait sur l'importation, par voie maritime puis terrestre, de cannabis depuis le Maroc.

Menée simultanément sur quatre sites du territoire français, l'opération qui en a découlé a permis de saisir près de 2,7 tonnes de produits stupéfiants, essentiellement de la résine de cannabis, transportés à bord d'un véhicule, à son arrivée sur le port de Sète, a précisé le parquet.

Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue: le conducteur du véhicule ainsi qu'une personne présentée par les enquêteurs comme un possible logisticien du réseau.

Dans l'autre affaire, le 19 mai, sept individus ont été interpellés alors qu'ils déchargeaient un conteneur en provenance du port du Havre, a annoncé le parquet.

A l'intérieur du conteneur, les enquêteurs ont saisi 1,1 tonne d'herbe de cannabis conditionnée dans des sachets thermosoudés, 30 kg de pollen de cannabis et 78 kg de résine de cannabis, dissimulés dans des cartons de vêtements.