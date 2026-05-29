Tennis/Roland-Garros-Swiatek rejoint Kostyuk en huitièmes de finale

Open de France

par Vincent Daheron

La quadruple lauréate de ​Roland-Garros Iga Swiatek s'est qualifiée vendredi pour les huitièmes de finale du Grand ​Chelem parisien, où elle affrontera Marta Kostyuk, ​l'une des nombreuses prétendantes ⁠à la coupe Suzanne-Lenglen.

Malgré un petit ‌retard à l'allumage en début de match, lorsqu'elle a concédé ​le ‌break sur son premier jeu de ⁠service, la Polonaise de 24 ans n'a pas tremblé face à sa ⁠compatriote Magda ‌Linette (6-4, 6-4 en 1h25).

La tête ⁠de série n°3 continue son ‌parcours immaculé, n'ayant pas encore ⁠lâché le moindre set lors ⁠de ses ‌trois premières rencontres.

La route va s'élever ​dès le prochain ‌tour puisqu'Iga Swiatek défiera en huitièmes de finale l'Ukrainienne ​Marta Kostyuk, récente lauréate du WTA 1000 de Madrid.

La ⁠15e joueuse mondiale a signé sa 14e victoire consécutive sur terre battue en écartant la Suissesse Viktorija Golubic (6-4, 6-3).

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)