Tennis/Roland-Garros-Swiatek rejoint Kostyuk en huitièmes de finale

Open de France
par Vincent Daheron
La quadruple lauréate de Roland-Garros Iga Swiatek s'est qualifiée vendredi pour les huitièmes de finale du Grand Chelem parisien, où elle affrontera Marta Kostyuk, l'une des nombreuses prétendantes à la coupe Suzanne-Lenglen.
Malgré un petit retard à l'allumage en début de match, lorsqu'elle a concédé le break sur son premier jeu de service, la Polonaise de 24 ans n'a pas tremblé face à sa compatriote Magda Linette (6-4, 6-4 en 1h25).
La tête de série n°3 continue son parcours immaculé, n'ayant pas encore lâché le moindre set lors de ses trois premières rencontres.
La route va s'élever dès le prochain tour puisqu'Iga Swiatek défiera en huitièmes de finale l'Ukrainienne Marta Kostyuk, récente lauréate du WTA 1000 de Madrid.
La 15e joueuse mondiale a signé sa 14e victoire consécutive sur terre battue en écartant la Suissesse Viktorija Golubic (6-4, 6-3).
(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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