Tennis/Roland-Garros-Sinner souffrant et déjà éliminé, Gauff et Sabalenka qualifiées

par Vincent Daheron

La cinquième journée de Roland-Garros, jeudi, a été la plus folle depuis le début de la 125e édition des Internationaux de France avec l'élimination surprise du numéro un mondial et immense favori Jannik Sinner, souffrant, et la qualification pour le troisième tour du Français de 17 ans Moïse Kouame.

Les deux finalistes de l'année dernière, Coco Gauff et Aryna Sabalenka, ont rejoint le troisième tour.

Jannik Sinner semblait livrer son implacable partition en première rotation du court Philippe-Chatrier face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo quand il a commencé à craquer complètement alors qu'il menait deux manches à rien, 5-1 dans le troisième set.

Le finaliste sortant, quadruple lauréat en Grand Chelem, s'est senti "nauséeux" et a concédé 18 points consécutifs. En manque d'énergie, difficilement capable de se déplacer sur le court, l'Italien a quitté une première fois le court, perdu le troisième set à son retour avant de repartir à nouveau aux vestiaires.

Mais le mal ne s'est pas dissipé, et Jannik Sinner n'a remporté que deux jeux sur les deux dernières manches cumulées, finissant par s'incliner contre le 56e joueur mondial.

En l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, le numéro un mondial avait un boulevard devant lui pour ajouter le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès.

KOUAME AU BOUT DU SUSPENSE

Peu après, Moïse Kouame a poursuivi son prometteur premier Roland-Garros. Le phénomène de 17 ans, novice en Grand Chelem, a arraché sa qualification pour le troisième tour lors d'un combat en cinq sets face au Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo (6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8)).

Sur le Suzanne-Lenglen, le Français a d'abord mené deux sets à rien avant de voir son adversaire égaliser. Dans la manche décisive, il a compté un break de retard mais s'est remobilisé pour se relancer, finissant par l'emporter solidement dans le super tie-break.

Plus jeune joueur à disputer le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Wimbledon en 2003, il affrontera le Chilien Alejandro Tabilo, 36e à l'ATP.

Ses compatriotes Arthur Rinderknech et Luca Van Assche ont de leur côté été éliminés, respectivement par l'Italien Matteo Berrettini (6-4, 6-4, 6-4) et l'Américain Brandon Nakashima (6-7 (5), 6-4, 5-7, 6-1, 6-3).

Arthur Rinderknech est la troisième et dernière tête de série (n°22) tricolore éliminée après Corentin Moutet (n°30) et Ugo Humbert (n°32).

PARRY DERNIÈRE FRANÇAISE EN LICE

La journée a été fructueuse chez les Cerundolo puisque Juan Manuel, tombeur de Jannik Sinner, a été imité par son frère Francisco. L'Argentin a dominé le Français Hugo Gaston en quatre sets (2-6, 6-4, 6-2, 6-1).

Dans le tableau féminin, la tenante du titre Coco Gauff s'est qualifiée aux dépens de l'Égyptienne Mayar Sherif dans une rencontre plus longue (1h50) que le score ne le laisse imaginer (6-3, 6-2). L'Américaine affrontera au prochain tour l'Autrichienne Anastasia Potapova, tête de série n°28.

Sur le court central, la finaliste sortante Aryna Sabalenka a mis un set à se mettre en route avant de dérouler face à la Française Elsa Jacquemot (7-5, 6-2). La Biélorusse sera opposée au troisième tour à l'Australienne Daria Kasatkina.

Diane Parry est donc la dernière Française en lice grâce à sa victoire sur l'Américaine Ann Li, tête de série n°30 (6-3, 6-4). Elle retrouve le troisième tour du Grand Chelem parisien, quatre ans après sa dernière apparition à ce stade du tournoi, où elle jouera une autre Américaine, la tête de série n°6 Amanda Anisimova.

(Reportage de Vincent Daheron)