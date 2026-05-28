Les féminines de Montpellier inquiétées par la DNCG

Les féminines de Montpellier inquiétées par la DNCG

Nouveau coup dur. Quelques jours après s’être maintenues in extremis en Première Ligue à l’issue de la dernière journée et après une saison galère, les féminines du MHSC ont vu la DNCG leur remettre les pieds sur terre.

Plus en danger que jamais

En effet, lors de sa troisième séance du printemps, mercredi, la commission fédérale de contrôle des clubs a sonné le glas en annonçant un encadrement de la masse salariale des Pailladines.…

EL pour SOFOOT.com