Les féminines de Montpellier inquiétées par la DNCG
Nouveau coup dur. Quelques jours après s’être maintenues in extremis en Première Ligue à l’issue de la dernière journée et après une saison galère, les féminines du MHSC ont vu la DNCG leur remettre les pieds sur terre.
Plus en danger que jamais
En effet, lors de sa troisième séance du printemps, mercredi, la commission fédérale de contrôle des clubs a sonné le glas en annonçant un encadrement de la masse salariale des Pailladines.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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