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Tennis/Roland-Garros-Rybakina, numéro 2 mondiale, éliminée dès le 2e tour
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 19:52

(Actualisé avec adversaire de Starodubtseva au 3e tour)

par Vincent Daheron

La numéro deux mondiale Elena Rybakina a été éliminée à la surprise générale mercredi dès le deuxième tour de Roland-Garros par l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (3-6, 6-1, 7-6 (4)).

Lauréate en janvier de l'Open d'Australie, son deuxième titre du Grand Chelem, la Kazakhe de 26 ans a été complètement renversée sur le court Suzanne-Lenglen. Après le gain du premier set, elle a perdu neuf des dix jeux suivants.

Menée 3-0 dans la manche décisive, Elena Rybakina a réussi à forcer un super tie-break, qu'elle a perdu sur la deuxième balle de match de son adversaire.

La championne de Wimbledon en 2022 a réalisé pas moins de 71 fautes directes pendant les 2h28 de match.

"C'est vraiment dommage parce que je pensais que je m'entraînais bien avant Roland-Garros, je pensais que je pouvais élever le niveau mais aujourd'hui, c'était une très mauvaise performance, beaucoup trop de fautes directes. Je ne me sentais pas au mieux", a-t-elle analysé en conférence de presse.

"L'énergie n'était pas là. Je n'ai juste pas réussi à trouver le bon équilibre sur la balle, c'était glissant."

Il faut remonter à 2022 et l'élimination au premier tour de la Tchèque Barbora Krejcikova pour trouver trace d'une tête de série n°2 absente du troisième tour du tableau féminin sur la terre battue parisienne.

Au mieux quart de finaliste du Grand Chelem parisien en 2024, Elena Rybakina avait pourtant l'occasion de ravir la première place mondiale pour la première fois de sa carrière durant la quinzaine.

Elle se présentait pourtant à la Porte d'Auteuil à la première place de la "race", le classement de la saison, grâce à ses titres à l'Open d'Australie et au WTA 500 de Stuttgart (Allemagne), sur terre battue, ainsi que sa finale au WTA 1000 d'Indian Wells (États-Unis).

La lauréate du Masters 2025 ouvre un peu plus la partie basse du tableau, dans laquelle figurent notamment Iga Swiatek et Elina Svitolina, potentielles adversaires en quarts de finale.

Yuliia Starodubtseva, 55e mondiale et finaliste du WTA 500 de Charleston (États-Unis) en avril, affrontera au prochain tour la Chinoise Wang Xiyu, 148e mondiale.

(Reportage de Vincent Daheron)

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