Tennis/Roland-Garros-Le phénomène Kouame, qualifié pour le 3e tour, prolonge l'aventure

(Actualisé avec détails, déclarations supplémentaires)

par Vincent Daheron

Le Français de 17 ans Moïse Kouame a signé un nouveau coup d'éclat en se qualifiant jeudi pour le troisième tour de Roland-Garros grâce à sa victoire au super tie-break du cinquième set contre le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo (6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8)) après 4h56 de jeu.

Invité par les organisateurs à disputer son premier tournoi du Grand Chelem, le 318e joueur mondial a fait preuve de maturité pour s'imposer dans le premier match en cinq sets de sa jeune carrière, deux jours après sa victoire au premier tour contre Marin Cilic, vainqueur de l'US Open 2014 (7-6 (4), 6-2, 6-1).

"Je pense que vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous m'avez porté les gars", a-t-il déclaré sur le court Suzanne-Lenglen devant un public conquis. "Je pense que, physiquement, vous êtes encore plus morts que moi à force de crier, à force de donner toute votre vie pour moi."

Très solide dans les deux premières manches grâce à sa longueur de balle et à la qualité de son revers, notamment long de ligne, Moïse Kouame a viré en tête après deux heures de jeu. Il a alors célébré rageusement, comme s'il s'agissait déjà d'une victoire.

Mais les deux manches suivantes ont été plus difficiles, Adolfo Daniel Vallejo semblant profiter d'un petit déclin physique du Tricolore.

Moïse Kouame ne s'est pas démobilisé mentalement dans la manche décisive, après avoir vu son adversaire égaliser à deux sets partout. Il a même débreaké au moment où Adolfo Daniel Vallejo servait pour le gain du match.

"Aujourd'hui, quand je me suis retrouvé à 5-3, break dans le cinquième, je n'ai jamais cessé d'y croire", a-t-il assuré.

ASCENSION ÉCLAIR

Il n'a pas non plus fléchi mentalement dans le super tie-break quand il a concédé six points d'affilée (de 6-1 à 6-7).

"Mentalement, c'était très, très dur", a déclaré le Francilien, quelques heures plus tard, en conférence de presse.

"J'ai vraiment dû travailler sur moi, rester très calme, penser juste au point suivant. J'ai pu rester assez lucide, posé et calme pour remporter ce tie-break."

Le natif de Sarcelles (Val-d'Oise) a scellé sa qualification sur sa première balle de match d'un enchaînement service-volée bluffant. Il devient le plus jeune joueur à disputer le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Wimbledon en 2003.

"J'ai tellement mal partout. Pour l'instant, je n'arrive pas à réaliser ce que je viens de faire mais ce n'est pas le moment de penser à tout ça", a-t-il ajouté sur France TV.

"Jouer quatre heures et 46 minutes, c'était ma première. Même à l'entraînement, je n'ai pas fait cinq heures, je me suis un peu découvert", a poursuivi l'élève de Richard Gasquet et Liam Smith en conférence de presse. "J'en ai découvert plus sur l'aspect physique, sur le fait que je suis capable de maintenir une intensité assez haute sur 4h56."

Moïse Kouame confirme en tout cas l'ascension éclair aperçue ces derniers mois. Vainqueur de trois tournois ITF, la troisième division du tennis professionnel, il a bénéficié d'invitations aux Masters 1000 de Miami - où il avait gagné son unique match sur le circuit principal avant cette semaine - et de Monte-Carlo.

"Je m'entraîne vraiment beaucoup mais c'est vrai que si on m'avait dit, avant de jouer Roland-Garros, que j'allais faire troisième tour, battre un ancien vainqueur de Grand Chelem (Cilic au premier tour), faire mon premier cinq sets, je ne sais pas si je l'aurais cru."

Il affrontera au prochain tour le Chilien Alejandro Tabilo, 36e à l'ATP.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)