information fournie par Reuters • 30/05/2026 à 20:38

Tennis/Roland-Garros-Gauff, tenante du titre, éliminée dès le 3e tour

La tenante ​du titre Coco Gauff a été éliminée samedi ​au troisième tour de ​Roland-Garros par ⁠l'Autrichienne Anastasia Potapova (4-6, 7-6 (1), ‌6-4).

L'Américaine de 22 ans avait battu ​l'an ‌passé Aryna Sabalenka ⁠en finale pour remporter un deuxième titre ⁠du Grand ‌Chelem après l'US ⁠Open 2023. Également finaliste ‌en 2022, ⁠elle n'avait plus quitté ⁠le tournoi ‌parisien aussi tôt ​depuis ‌son élimination au deuxième tour en 2020, ​lors de sa première ⁠participation.

Son adversaire, 30e mondiale, défiera la Russe Anna Kalinskaya en huitièmes de finale.

(Rédigé par Vincent ​Daheron)