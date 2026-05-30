Tennis/Roland-Garros-Gauff, tenante du titre, éliminée dès le 3e tour

La tenante du titre Coco Gauff a été éliminée samedi au troisième tour de Roland-Garros par l'Autrichienne Anastasia Potapova (4-6, 7-6 (1), 6-4).
L'Américaine de 22 ans avait battu l'an passé Aryna Sabalenka en finale pour remporter un deuxième titre du Grand Chelem après l'US Open 2023. Également finaliste en 2022, elle n'avait plus quitté le tournoi parisien aussi tôt depuis son élimination au deuxième tour en 2020, lors de sa première participation.
Son adversaire, 30e mondiale, défiera la Russe Anna Kalinskaya en huitièmes de finale.
(Rédigé par Vincent Daheron)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer