La France distance la Roumanie grâce au PSG

Qui a dit que les clubs français ne gagnaient rien en Europe ? L’Hexagone a décroché sa troisième Ligue des champions ce samedi grâce au Paris Saint-Germain, qui a fini par faire sauter Arsenal aux tirs au but. Ce qui permet à la France, longtemps à la traîne, de redorer quelque peu son blason.

Elle reste, évidemment, loin derrière l’Espagne (20) , l’Angleterre (15) et l’Italie (12). L’Allemagne (8) et les Pays-Bas (6) sont eux aussi à distance respectable, mais le Portugal n’est plus très loin avec ses quatre C1 . La France prend aussi ses distances avec le trio Ecosse-Roumanie-Serbie, des pays qui ont remporté la compétition à une reprise.…

QB pour SOFOOT.com