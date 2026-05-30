Football-Le PSG s'offre une deuxième Ligue des champions consécutive après sa victoire contre Arsenal

UEFA Champions League - Finale - Paris St Germain - Arsenal

Le Paris Saint-Germain a remporté samedi une deuxième Ligue des champions consécutive grâce à sa ‌victoire aux tirs au but contre Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.) en finale, à la Puskas Arena de Budapest.

Le défenseur brésilien d'Arsenal Gabriel, cinquième et dernier tireur, a envoyé son tir au ​but au-dessus de la barre transversale pour offrir une deuxième étoile au PSG.

Kai Havertz avait ouvert le score pour Arsenal (6e) mais le PSG a égalisé en deuxième période grâce à un penalty transformé par Ousmane Dembélé (65e), avant que les deux équipes ne se neutralisent en prolongation.

Le PSG est le deuxième club à conserver son titre au 21e siècle après le Real Madrid, sacré ​trois années d'affilée de 2016 à 2018.

"La première, c'était exceptionnel, mais on avait cette envie plus que tout d'aller chercher la deuxième et d'écrire l'histoire encore une fois, de rentrer dans la légende. C'est ce qu'on a fait", a savouré l'attaquant parisien ​Désiré Doué sur M6.

Un an après avoir illuminé l'Europe à Munich (Allemagne) pour décrocher sa première ⁠étoile contre l'Inter Milan (5-0), le PSG aura vécu une troisième finale (avec celle de 2020, perdue contre le Bayern Munich, 1-0) bien différente.

Malgré une composition quasiment identique, seul le ‌gardien Matveï Safonov remplaçant Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, Paris n'a jamais survolé cette finale et aura dû attendre la séance de tirs au but pour être sacré.

"Cette année, c'était différent, c'était plus physique, plus difficile", estimé le milieu de terrain du PSG Joao Neves sur M6. "On était champions ​d'Europe, donc on a défendu notre titre. On est dans l'histoire du ‌PSG."

PENALTY DE DEMBÉLÉ

Les champions de France ont vite été refroidis par l'ouverture du score de Kai Havertz. L'attaquant allemand a profité ⁠d'un ballon contré par Leandro Trossard sur un dégagement de Marquinhos pour se retrouver, avec beaucoup de réussite, en position favorable.

Il n'a laissé aucune chance à Matveï Safonov en plaçant son ballon fort sous la barre transversale.

Le scénario ne semblait pas pouvoir être pire pour le PSG, forcé de courir après le score contre la meilleure défense du continent, qui n'avait alors encaissé que ⁠six buts en 14 matches de ‌Ligue des champions cette saison avant le coup d'envoi.

Longtemps frustrés face à la défense regroupée des Gunners, les Parisiens ont cadré leur première tentative dans ⁠le temps additionnel de la première période d'une demi-volée excentrée de Fabian Ruiz (45e+5).

Mais cette équipe parisienne, portée par son entraîneur Luis Enrique, a continué d'y croire. Son début de deuxième période, ‌avec beaucoup plus de rythme, a éveillé un espoir de renversement parmi les supporteurs parisiens.

Cet espoir s'est transformé en réalité quand Khvicha Kvaratskhelia a bénéficié d'un penalty ⁠consécutif à une faute de Cristhian Mosquera après un bel enchaînement avec Ousmane Dembélé.

Ce dernier, Ballon d'Or 2025, a pris David Raya ⁠à contre-pied pour égaliser (65e) grâce à son ‌huitième but dans la compétition cette saison.

Le PSG, qui aurait déjà pu bénéficier d'un penalty en première période pour une main dans sa surface de Bukayo Saka (16e), s'est procuré les meilleures occasions ​en fin de temps réglementaire.

CINQUIÈME TROPHÉE DE LA SAISON POUR LE PSG

Les frappes de Vitinha sont ‌passées proches de la barre transversale (73e, 89e) et Khvicha Kvaratskhelia a trouvé le poteau sur une frappe déviée (77e).

Entré à la 83e minute pour remplacer le Géorgien, Bradley Barcola a failli se muer en héros mais David Raya, ​le portier londonien, a bien jailli dans ses pieds (85e) avant de manquer le cadre sur la dernière occasion du temps réglementaire (90e+7).

En prolongation, Désiré Doué n'est pas passé loin de lober David Raya avec de la réussite (117e) avant qu'Arsenal ne mette la pression sur le but parisien dans les dernières minutes.

Pour la première séance de tirs au but en finale de la Ligue des champions depuis ⁠2016, le PSG aura été plus solide pour sortir vainqueur, comme lors de ses désormais six séances sous les ordres de Luis Enrique.

Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo ont tous transformé leur tentative, le troisième tireur Nuno Mendes étant le seul à avoir vu son tir au but repoussé par David Raya.

Le PSG conclut sa saison avec cinq trophées après la Ligue 1, la Supercoupe d'Europe, la Coupe intercontinentale et le Trophée des champions.

Chez les Gunners, Viktor Gyökeres, Declan Rice et Gabriel Martinelli ont trompé Matveï Safonov mais Eberechi Eze puis Gabriel ont tous les deux manqué le cadre.

Vingt ans après sa défaite au Stade de France contre Barcelone (2-1), Arsenal perd sa deuxième finale de C1 et manque l'occasion de réaliser le ​doublé après son titre en Premier League.

(Rédigé par Vincent Daheron)