Tennis/Roland-Garros: Djokovic retrouve confiance au meilleur moment

Novak Djokovic à l'Open de Genève

par Vincent Daheron

Après une inquiétante première partie de campagne sur terre battue, Novak Djokovic a retrouvé son jeu et sa confiance au meilleur moment en remportant samedi à Genève son 100e titre ATP, trois jours avant d'entamer mardi à Roland-Garros sa quête d'un 25e sacre en Grand Chelem.

Le dernier souvenir du Serbe à la porte d'Auteuil reste une image forte : celle de ses mains tremblantes, quelques secondes après avoir enfin décroché l'or olympique qui manquait à son immense palmarès.

Le sixième joueur mondial n'avait plus soulevé de trophées depuis. Jusqu'à Genève où il a dépassé la barre mythique des 100 titres sur le circuit ATP, rejoignant, dans l'ère Open (depuis 1968), l'Américain Jimmy Connors (109 titres) et le Suisse Roger Federer (103).

Il a surtout mis fin à des semaines de doutes nés de deux défaites dès son entrée en lice aux Masters 1000 de Monte-Carlo et de Madrid.

"Bien sûr, gagner un 100e titre est un belle étape importante. C'était grandement nécessaire pour mon jeu et mon niveau de confiance en arrivant à Roland-Garros", a-t-il déclaré lundi en conférence de presse, au lendemain de son apparition avec Roger Federer et Andy Murray à la cérémonie d'hommage à Rafael Nadal.

En plein doute, il avait même annoncé plus tôt dans le mois sa séparation d'un commun accord avec Andy Murray, qui l'entraînait depuis le début de la saison.

"Après le titre de Genève, je me sens plus confiant. Je me sens plus optimiste concernant mon niveau de jeu parce que j'avais beaucoup d'inquiétudes et j'avais besoin d'atteindre le niveau que je voulais avant de commencer le plus gros tournoi", a-t-il ajouté.

Novak Djokovic, qui a fêté ses 38 ans jeudi dernier, n'a plus été défait sur la terre battue parisienne depuis son revers en quarts de finale de l'édition 2022 face à Rafael Nadal. Il a ensuite remporté le tournoi en 2023 et les Jeux olympiques de Paris et avait dû déclarer forfait à la veille de son quart de finale l'an passé, blessé au genou.

Il débutera son tournoi mardi sur le court Philippe-Chatrier face à l'Américain Mackenzie McDonald (98e mondial).

(Reportage de Vincent Daheron)