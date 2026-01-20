Tennis-Monfils diminué et éliminé au 1er tour de son dernier Open d'Australie

par Ian Ransom

Gaël Monfils a été éliminé mardi au premier tour de son 20e et dernier Open d'Australie face au qualifié australien Dane Sweeny (6-7 3 , 7-5, 6-4, 7-5), avec un mélange de douleur et de regrets puisqu'il a rapidement semblé diminué physiquement.

Le Français de 39 ans, qui a annoncé en octobre que cette saison 2026 serait sa dernière, a montré des éclairs de sa flamboyance caractéristique dans une ambiance survoltée et a su tirer son épingle du jeu malgré ses difficultés physiques.

"Mon aventure avec vous a commencé en 2003, maintenant nous sommes en 2026 et nous arrivons à la fin. Merci beaucoup pour ce voyage extraordinaire, vous avez été incroyables", a déclaré Gaël Monfils aux supporteurs qui l'ont ovationné.

"J'ai beaucoup de bons souvenirs ici. J'ai eu beaucoup de chance de jouer ici pendant de nombreuses années. Merci beaucoup."

Il a atteint à deux reprises les quarts de finale à Melbourne, en 2016 et 2022.

Les fans locaux ont fortement poussé le local Dane Sweeny (182e joueur mondial) lorsqu'il a remporté quatre jeux consécutifs pour empocher la deuxième manche alors qu'il était mené 5-3.

Mais leurs applaudissements ont diminué au fil de la partie à mesure que Gaël Monfils peinait à se déplacer.

Dane Sweeny a profité d'un break précoce pour prendre le troisième set avant d'être un peu pris par la nervosité dans le quatrième set, tandis que le Tricolore menait 4-1 dans un sursaut d'orgueil.

Mais la remontée s'est brusquement arrêtée, l'Australien de 24 ans faisant preuve d'un sang-froid admirable pour remporter six des sept derniers jeux et signer sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem.

(Reportage de Ian Ransom à Melbourne, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)