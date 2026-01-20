 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis-Monfils diminué et éliminé au 1er tour de son dernier Open d'Australie
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 09:49

par Ian Ransom

Gaël Monfils a été éliminé mardi au premier tour de son 20e et dernier Open d'Australie face au qualifié australien Dane Sweeny (6-7 3 , 7-5, 6-4, 7-5), avec un mélange de douleur et de regrets puisqu'il a rapidement semblé diminué physiquement.

Le Français de 39 ans, qui a annoncé en octobre que cette saison 2026 serait sa dernière, a montré des éclairs de sa flamboyance caractéristique dans une ambiance survoltée et a su tirer son épingle du jeu malgré ses difficultés physiques.

"Mon aventure avec vous a commencé en 2003, maintenant nous sommes en 2026 et nous arrivons à la fin. Merci beaucoup pour ce voyage extraordinaire, vous avez été incroyables", a déclaré Gaël Monfils aux supporteurs qui l'ont ovationné.

"J'ai beaucoup de bons souvenirs ici. J'ai eu beaucoup de chance de jouer ici pendant de nombreuses années. Merci beaucoup."

Il a atteint à deux reprises les quarts de finale à Melbourne, en 2016 et 2022.

Les fans locaux ont fortement poussé le local Dane Sweeny (182e joueur mondial) lorsqu'il a remporté quatre jeux consécutifs pour empocher la deuxième manche alors qu'il était mené 5-3.

Mais leurs applaudissements ont diminué au fil de la partie à mesure que Gaël Monfils peinait à se déplacer.

Dane Sweeny a profité d'un break précoce pour prendre le troisième set avant d'être un peu pris par la nervosité dans le quatrième set, tandis que le Tricolore menait 4-1 dans un sursaut d'orgueil.

Mais la remontée s'est brusquement arrêtée, l'Australien de 24 ans faisant preuve d'un sang-froid admirable pour remporter six des sept derniers jeux et signer sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem.

(Reportage de Ian Ransom à Melbourne, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank