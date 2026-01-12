 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis: Loïs Boisson forfait pour l'Open d'Australie
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 09:53

Open de France

Open de France

La Française Loïs Boisson, demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros, a annoncé lundi son forfait pour l'Open d'Australie, ‍pas encore remise de blessures à répétition depuis la fin de saison dernière.

"Aller en Australie et jouer l'Australian Open a toujours été un de mes rêves ‌depuis toute petite. J'ai fait le maximum pour être prête dans les temps mais je sais aussi que vouloir brûler les étapes, se précipiter, ​peut nuire à mon corps et à ma santé sur le ⁠long terme", a-t-elle déclaré sur Instagram. "C'est pour cela que nous avons pris la décision de ne pas participer à l'Open d'Australie, ⁠d'avoir une vision à long ‍terme pour pouvoir être prête et à 100% pour ⁠démarrer cette saison 2026."

La Dijonnaise de 22 ans n'a plus joué depuis son abandon au troisième tour du WTA 1000 de Pékin le 29 septembre dernier. ​Elle avait ensuite annoncé souffrir d'une "déchirure au quadriceps gauche".

Cette blessure à la cuisse gauche faisait suite à un autre pépin physique au niveau de l'adducteur gauche ⁠tandis qu'Ivan Ljubicic, directeur du haut niveau à la Fédération ​française de tennis (FFT), a déclaré sur RMC, le week-end dernier, ​que l'actuelle 35e joueuse ​mondiale souffrait d'une "petite douleur à la main, à l'avant-bras".

"Je sais que c'est la ​bonne décision à prendre même si ⁠elle était très difficile", a poursuivi Loïs Boisson. "Je vis une période très compliquée depuis plusieurs mois, une période difficile mentalement et physiquement, ces blessures qui m'empêchent d'être là où j'aimerais être et faire ce que j'aime le plus."

La Tricolore avait ‌créé une immense surprise en juin dernier en atteignant les demi-finales de Roland-Garros à l'occasion de son premier tableau principal en Grand Chelem. Le mois suivant, elle avait remporté son premier titre sur le circuit lors du WTA 250 d'Hambourg (Allemagne).

L'Open d'Australie commence dimanche et se termine le 1er février.

(Rédigé par Vincent Daheron, ‌édité par Blandine Hénault)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Algérie n'en démord pas sur l'arbitrage du match contre le Nigeria
    L'Algérie n'en démord pas sur l'arbitrage du match contre le Nigeria
    information fournie par So Foot 12.01.2026 10:16 

    C’est pour ça que le mot « seum » vient de l’argot maghrébin. Battus 2-0 par un Nigeria nettement au-dessus, les Fennecs ont surtout livré un match indigent. Peu d’idées, aucune révolte, un milieu mangé, une attaque éteinte et une défense souvent dépassée : tout ... Lire la suite

  • Endrick déjà comme chez lui à l’OL après son premier but à Lille
    Endrick déjà comme chez lui à l’OL après son premier but à Lille
    information fournie par So Foot 12.01.2026 10:05 

    Déjà comme un poisson dans l’eau. Pour ses grands débuts sous le maillot de l’OL, Endrick a inscrit le but de la victoire à Lille en seizièmes de finale de la Coupe de France . Des débuts rêvés pour la pépite brésilienne, qui n’a pas caché son bonheur d’avoir débarqué ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 12.01.2026 10:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo d'Eli Lilly, présent sur le siège du groupe. (crédit : Adobe Stock / )
    Abivax s'envole sur fond de nouvelles rumeurs d'OPA
    information fournie par Reuters 12.01.2026 09:54 

    Abivax ABVX.PA monte fortement lundi en Bourse après une information selon laquelle le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N est toujours intéressé par un rachat du groupe français de biotechnologie. A la Bourse de Paris, vers 08h50 GMT, l'action Abivax ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank