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Tennis-Le retour de Serena Williams à Wimbledon s'achève dès le premier tour
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 23:52

par Pritha Sarkar

Le retour tant attendu de Serena Williams à la compétition après quatre ans d'absence, en simple, s’est soldé mardi par une défaite au premier tour de Wimbledon face à l'Australienne Maya Joint (6-3, 6-7 (6), 6-3).

L'Américaine de 44 ans, détentrice d'une invitation, espérait devenir la femme la plus âgée à remporter un match en simple à Wimbledon depuis Martina Navratilova en 2004, alors âgée de 47 ans.

Mais son adversaire de 20 ans, qui n’était même pas née lors des sept premiers titres en Grand Chelem de Serena Williams, a fait abstraction de tout le battage médiatique entourant le retour de son adversaire pour décrocher la plus belle victoire de sa jeune carrière.

Elle s'est imposée en trois sets, pas perturbée par sa balle de match manquée dans le tie-break de la deuxième manche.

Maya Joint affrontera au prochain tour la Philippine Alexandra Eala, tête de série n° 29.

(Reportage de Pritha Sarkar, avec la contribution d'Amy-Jo Crowley ; version française Vincent Daheron)

Sport
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