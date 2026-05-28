Tennis-Le numéro un mondial Jannik Sinner, souffrant, éliminé au 2e tour de Roland-Garros

(Actualisé avec déclarations Sinner)

par Vincent Daheron

Le numéro un mondial Jannik Sinner a été éliminé jeudi au deuxième tour du tournoi de tennis de Roland-Garros, dont il était le finaliste sortant et l'immense favori en l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz.

Souffrant, l'Italien de 24 ans s'est incliné face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1), 56e mondial, après avoir remporté les deux premières manches.

"Je ne me suis pas très bien senti sur le court, mais ça peut arriver. (...) J'ai eu du mal, j'ai commencé à me sentir très nauséeux, avec très peu d'énergie", a-t-il expliqué en conférence de presse, repoussant l'idée qu'il ait été affecté par la chaleur.

"En me levant ce matin, je ne me sentais pas très bien", a-t-il précisé. "Il faisait chaud mais ce n'était pas fou. Vraiment, ce n'était rien contre la chaleur, c'était juste moi aujourd'hui."

Alors qu'il menait 5-1 dans le troisième set après avoir déroulé lors des deux premières manches, et qu'il semblait filer vers une victoire facile, Jannik Sinner a complètement craqué, perdant 18 points d'affilée.

"Dans le troisième set, je me suis senti nauséeux et je voulais vomir mais je n'ai pas réussi", avait-il été entendu dire pendant le match, avant de quitter quelques minutes le court Philippe-Chatrier pour un temps mort médical.

À son retour, il a concédé le troisième set, manquant clairement d'énergie et de mobilité. Il a de nouveau quitté le court, avec son sac, entre le troisième et le quatrième sets.

Toujours incommodé, les mains souvent posées sur les genoux, Jannik Sinner a vu son adversaire remporter le quatrième set en seulement 29 minutes.

"Dans le quatrième set, j'ai un peu laissé filer pour essayer d'avoir un peu plus d'énergie dans le cinquième", a reconnu le Transalpin.

Mais cela n'a pas suffi, Juan Manuel Cerundolo expédiant la manche décisive en 33 minutes.

"DIFFICILE À ACCEPTER"

C'est la première fois depuis 2023, déjà à Roland-Garros, qu'il quitte un tournoi du Grand-Chelem avant le troisième tour. Il s'était alors incliné en cinq sets au deuxième tour face à l'Allemand Daniel Altmaier.

Le double vainqueur de l'Open d'Australie, également lauréat de l'US Open et de Wimbledon, avait l'occasion cette année de compléter le Grand Chelem en carrière.

Un an après une finale épique de 5h29 perdue cruellement après avoir obtenu trois balles de match face à Carlos Alcaraz, le titre lui semblait promis.

L'Espagnol contraint de renoncer en raison d'une blessure au poignet droit, Jannik Sinner triomphait lors des cinq premiers Masters 1000 de la saison : Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome.

Il se présentait ainsi à la Porte d'Auteuil sur une série de 29 victoires consécutives avant son entrée en lice.

"C'est difficile à accepter, évidemment, à cause de la position dans laquelle j'étais", a déclaré Jannik Sinner, première tête de série n°1 du tableau masculin à être éliminée avant le troisième tour de Roland-Garros depuis Andre Agassi en 2000.

L'élimination de l'immense favori du tournoi devrait aiguiser l'appétit de Novak Djokovic, toujours en quête d'un 25e sacre en Grand Chelem, ou de la tête de série n°2 Alexander Zverev, qui vise un premier Majeur.

Seulement l'un des deux pourra rejoindre la finale puisque leur route se croisera en demi-finales s'ils poursuivent leur parcours.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)