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Tennis-La Tchèque Noskova remporte Wimbledon après sa victoire contre Muchova
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 19:58

La Tchèque Linda Noskova a remporté samedi le tournoi de tennis de Wimbledon après sa victoire en trois sets contre sa compatriote Karolina Muchova (6-2, 5-7, 6-3).

La joueuse de 21 ans, tête de série n°9, semblait se diriger vers une victoire facile alors qu'elle menait 6-2, 5-2, mais elle a dû contenir le retour de son adversaire, qui a sauvé cinq balles de match dans le deuxième set.

Linda Noskova a finalement conclu la partie dans la troisième manche, sur sa sixième opportunité, pour remporter son premier titre du Grand Chelem.

Elle succède au palmarès à la Polonaise Iga Swiatek et devient la troisième Tchèque en quatre ans à triompher sur le gazon londonien après Marketa Vondrousova en 2023 et Barbora Krejcikova en 2024.

(Reportage de Martyn Herman; version française VIncent Daheron)

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