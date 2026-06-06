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Tennis-La Russe Mirra Andreeva remporte Roland-Garros, son premier tournoi du Grand Chelem
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 16:52

La Russe Mirra Andreeva a remporté samedi à Roland-Garros son premier tournoi du Grand Chelem grâce à sa victoire en finale contre la Polonaise Maja Chwalinska (6-3, 6-2), issue des qualifications.

À 19 ans, la huitième mondiale est devenue la plus jeune lauréate de Roland-Garros depuis 1992, lorsque l'Américaine Monica Seles avait triomphé à 18 ans pour la troisième année d'affilée.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)

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