Tennis-Garcia battue au premier tour de l'US Open pour le dernier match de sa carrière

La Française Caroline Garcia a disputé lundi le dernier match de sa carrière professionnelle lors de sa défaite au premier tour de l'US Open face à la Russe Kamilla Rakhimova (6-4, 4-6, 6-3).

La Lyonnaise de 31 ans avait annoncé en mai, peu avant Roland-Garros, que sa saison 2025 serait la dernière de sa carrière.

Depuis, Caroline Garcia a joué seulement trois tournois en raison, notamment, d'une blessure au dos qui l'a particulièrement handicapée cette année. La désormais 174e joueuse mondiale avait été éliminée au premier tour de Roland-Garros puis au deuxième tour du WTA 1000 de Cincinnati (États-Unis) au début du mois avant son ultime échéance à l'US Open.

Sur le court n°6 de Flushing Meadows, elle n'a pas réussi à écarter Kamilla Rakhimova, 51e mondiale. Après avoir perdu la première manche, Caroline Garcia a égalisé à un set partout mais a ensuite concédé le break dès l'entame de la manche décisive.

La Russe de 23 ans a fait la course en tête et conclu la partie sur sa première balle de match.

Caroline Garcia fait ainsi ses adieux au tennis professionnel après près de 15 ans sur le circuit WTA.

Ancienne 4e joueuse mondiale, en 2018, la Tricolore a vécu deux années compliquées depuis sa formidable saison 2022 durant laquelle elle avait remporté les WTA Finals et atteint les demi-finales de l'US Open.

Elle avait mis un terme à sa saison 2024 en septembre dernier, "épuisée par l'anxiété", selon ses mots.

Au cours de sa carrière, elle a décroché 11 titres en simple sur le circuit WTA, dont le dernier en octobre 2022 lors des WTA Finals, et remporté la Fed Cup 2019 avec l'équipe de France. Elle a également remporté en doubles deux Roland-Garros en 2016 et 2022.

Les larmes ont coulé sur les joues de la Française, quelques minutes après sa défaite. Elle a ensuite été honorée par l'organisation de l'US Open en présence de Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis.

"C'est très spécial. Le tennis m'a tellement apporté. Quelques grandes émotions, d'autres difficiles", a-t-elle déclaré au micro face au public new-yorkais. "Ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup grandi, surtout les dernières années."

"Je suis très heureuse de ma décision de dire au revoir au tennis, au moins de manière compétitive, et je ne peux plus supporter de continuer à souffrir, c'est trop. Mais j'aime ce jeu."

"Je suis vraiment fière de ma dernière saison, de partir de la manière dont je le fais et de ma carrière", a-t-elle conclu.

