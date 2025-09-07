Tennis-Aryna Sabalenka remporte la finale de l'US Open face à Amanda Anisimova

par Amy Tennery et Shrivathsa Sridhar

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka a battu samedi l'Américaine Amanda Anisimova 6-3 7-6(3) lors de la finale féminine de l'US Open.

Cette victoire fait d'Aryna Sabalenka la première femme à remporter deux titres consécutifs à l'US Open depuis Serena Williams en 2013 et 2014.

"Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, qui ont fait le déplacement pour être à mes côtés", a dit Aryna Sabalenka. "Je vais disputer davantage de finales et peu importe où vous vous trouvez, je vous veux à mes côtés."

Amanda Anisimova, huitième tête de série, bénéficiait du soutien des fans du stade Arthur Ashe. Elle n'est toutefois pas parvenue à maintenir son élan.

Aryna Sabalenka a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve, ne commettant que quatre fautes directes dans le premier set et convertissant les trois balles de break qu'elle s'était créées, noyant ainsi les cris de la foule locale.

La Biélorusse a pris l'avantage dans le deuxième set, mais n'a pas réussi à conclure, offrant une balle de break à son adversaire sur un smash raté dans le dixième jeu, que l'Américaine a convertie.

La numéro un mondiale a sorti les griffes lors du tie-break, concluant le match avec un service imparable, laissant Amanda Anisimova en larmes une fois de plus après la défaite cuisante 6-0 6-0 subie en finale de Wimbledon il y a deux mois.

"Ca a été un été formidable. Perdre deux finales à la suite, c'est incroyable mais c'est aussi très dur", a dit Amanda Anisimova. "Je ne me suis pas assez battue pour réaliser mes rêves aujourd'hui."

(avec Janina Nuno Rios, Simon Jennings et Maria Tsvetkova à New York; version française Camille Raynaud)