Tennis-Alcaraz renonce aussi à Wimbledon

(Actualisé avec détails)

Carlos Alcaraz a annoncé mardi qu'il ne participerait pas à Wimbledon, qui se tient du 29 juin au 12 juillet, en raison d'une blessure au poignet qui l'a déjà forcé à renoncer à Roland-Garros.

"Ma convalescence se passe bien et je me sens beaucoup mieux, mais malheureusement, je ne suis pas encore prêt à reprendre la compétition et je dois donc renoncer à la saison sur gazon au Queen's et à Wimbledon", a déclaré l'Espagnol de 23 ans sur le réseau social X.

"Ce sont deux tournois vraiment spéciaux pour moi et ils vont beaucoup me manquer. Nous continuons à travailler pour que je puisse revenir le plus vite possible."

Le numéro deux mondial, vainqueur de Wimbledon en 2023 et 2024 et finaliste l'an passé, est blessé au poignet droit depuis début avril lors de l'ATP 500 de Barcelone.

Il avait déjà annoncé le mois dernier son forfait pour Roland-Garros dont il est le double tenant du titre. Carlos Alcaraz laisse ainsi le champ libre à Jannik Sinner, numéro un mondial et immense favori des deux prochains tournois du Grand Chelem dans la foulée de ses cinq Masters 1000 consécutifs remportés.

La 125e édition de Roland-Garros débute dimanche et se déroulera jusqu'au 7 juin.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)