TENCENT PUBLIE UN BÉNÉFICE EN HAUSSE GRÂCE AUX JEUX POUR MOBILES HONG KONG (Reuters) - Le géant chinois des jeux et des réseaux sociaux Tencent a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse de 37% au deuxième trimestre et supérieur aux attentes du marché, porté par le succès de ses jeux vidéo dans le contexte de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires des jeux en ligne, qui représentent un tiers de ses recettes totales, a augmenté de 40% sur la période, dopé par le succès de titres pour smartphones comme "Peacekeeper Elite" et "Honour of Kings", qui a compensé le recul continu des jeux pour ordinateur. Les revenus des réseaux sociaux, des services financiers en ligne (fintech), des services aux entreprises et de la publicité sur les réseaux sociaux ont tous augmenté de près de 30%. Le chiffre d'affaires publicitaire de ses médias a toutefois chuté de 25% "en raison de la faiblesse de la demande de publicité de marques dans un environnement macroéconomique difficile" et du retard dans la production et diffusion de contenus. La plus grande société de jeu au monde en termes de chiffre d'affaires a enregistré un bénéfice de 33,1 milliards de yuans(4,05 milliards d'euros) au cours du trimestre à fin juin, une performance supérieure à la moyenne des analystes, qui tablaient sur 27,56 milliards de yuans selon Refinitiv. Le chiffre d'affaires a augmenté de 29% pour atteindre 114,88 milliards de yuans, dépassant lui aussi les attentes du marché, qui le donnaient à 112,76 milliards. Tencent, en tant que propriétaire de l'application de messagerie instantanée WeChat, est l'un des deux groupes visés par le décret présidentiel signé la semaine dernière par Donald Trump, l'autre étant ByteDance, maison mère de TikTok. Tencent a par ailleurs reporté la sortie du jeu "Dungeon and Fighter Mobile", prévue pour le 12 août, en invoquant des améliorations nécessaires au système de prévention de la dépendance. (Pei Li, version française Elena Smirnova, édité par Marc Angrand)

