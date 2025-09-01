ten Hag déjà viré du Bayer Leverkusen
« You’re fired. »
Déjà la porte ! Erik ten Hag n’est plus l’entraîneur du Bayer Leverkusen. Arrivé début juillet pour succéder à Xabi Alonso, l’ancien technicien de Manchester United a été prévenu ce lundi matin de la décision des dirigeants du Werkself. L’entraîneur néerlandais, pourtant sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, n’aura donc disputé que trois petites rencontres officielles avec le vice-champion d’Allemagne (un nul et une défaite en Bundesliga) .…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer