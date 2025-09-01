 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ten Hag déjà viré du Bayer Leverkusen
01/09/2025

ten Hag déjà viré du Bayer Leverkusen

ten Hag déjà viré du Bayer Leverkusen

« You’re fired. »

Déjà la porte ! Erik ten Hag n’est plus l’entraîneur du Bayer Leverkusen. Arrivé début juillet pour succéder à Xabi Alonso, l’ancien technicien de Manchester United a été prévenu ce lundi matin de la décision des dirigeants du Werkself. L’entraîneur néerlandais, pourtant sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, n’aura donc disputé que trois petites rencontres officielles avec le vice-champion d’Allemagne (un nul et une défaite en Bundesliga) .…

TM pour SOFOOT.com

