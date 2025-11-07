Télétravail, achats en ligne: la mobilité quotidienne des Français en baisse, selon une étude

Piéton et cycliste dans le quartier du Vieux Port à Marseille, le 14 octobre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )

Depuis la pandémie de Covid-19, les Français se déplacent relativement moins au quotidien, à la faveur du télétravail et des achats en ligne notamment, une baisse de près de 10% de la mobilité, selon une étude publiée par l'organisme Cerema.

Rassemblant des enquêtes mobilités réalisées depuis 2021 dans dix agglomérations, dont Caen, Bordeaux et Saint-Etienne -mais pas l'agglomération parisienne- le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), met en avant des tendances. Une synthèse qui ne relaie pas de données des territoires ruraux situés loin des villes.

Cette instance gouvernementale conclut à "une baisse de près de 10% de la mobilité quotidienne par résident, en nombre et en kilomètres, au sein des aires urbaines depuis le début des années 2010".

Cette diminution, poursuit le Cerema, est "nouvelle et constatée quelle que soit la typologie de territoire: du centre-ville d'agglomération dense aux territoires ruraux des aires urbaines".

Ce sont les personnes en âge de travailler, entre 25 et 65 ans, qui en sont responsables: "9% d’entre elles ne sortent pas de chez elles un jour de semaine, contre 7% il y a 10 ans", explique le Cerema. Par ailleurs, le nombre de leur déplacement a chuté, passant de 4,7 à 4,3 par jour, soit une baisse de près de 10%.

En revanche, les 75 ans et plus sont davantage actifs: "30% ne sortent pas de chez eux un jour de semaine contre 35% dix ans auparavant, et ceux qui sortent de chez eux effectuent toujours en moyenne 3,4 déplacements par jour."

La faute au télétravail? Pas seulement, répond le Cerema, qui souligne un "effet mesuré sur la mobilité quotidienne" de cette nouvelle pratique post-pandémie.

"Tout le monde ne télétravaille pas", rappelle l'instance, précisant que sur les territoires étudiés, "seuls 6% des actifs sont en télétravail un jour de semaine, une proportion qui atteint 13% chez les cadres".

Même si cette baisse de la mobilité est "portée principalement" par une chute de l'ordre de -15% de déplacements quotidiens à destination du travail par personne, d'autres facteurs s'y ajoutent. Les Français restent davantage chez eux, profitant des achats en ligne et des livraisons à domicile, quand les déplacements pour les démarches de santé et d'accompagnement ont baissé.

D'autre part, la marche et le vélo sont en hausse sur des trajets de moins de 10 km (44%, +9 points) dans les grands centres urbains. A l'inverse, les longs déplacements quotidiens sont toujours réalisés à plus de 80% en voiture.